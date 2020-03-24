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رياضة

رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
 قال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم يالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو من أتم صفقة إعارته من الدوري الإنجليزي وإعادته إلى القلعة الحمراء. 

وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن الخطيب هاتفه في وقت تواجد نادر شوقي مدير أعماله، وقال له سوف تتم الصفقة وبالفعل تمت خلال ٤٨ ساعة.

وتابع: نحن نستمر في الفترة الحالية في الإعارة، ولا يوجد تواصل بين الأهلي والنادي في الفترة الحالية، ومازلت مستمر في الأهلي وأرغب في الاستمرار دائماََ. 

وأشار صبحي إلى أنه لا يعلم ما الذي سيتم في فترة الانتقالات، حيث إن الإعارة من الممكن أن تستمر بسبب الأحداث الحالية. 
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