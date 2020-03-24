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رياضة

لأول مرة.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة بادجي كاملة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:48 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر

قال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بالفعل حدثت مشادة بيني وبين اليو بادجي لاعب الأهلي، ولكن نُقلت بشكل أوفر. 

وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن ما حدث مشادة بيني وبين بادجي في الملعب بسبب عدم تمرير الكرة وبالفعل تم تدخل اللاعبين بيننا واتجهت الى غرفة الملابس وانتهى الأمر. 


وتابع: تواجد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني، وتم الصلح بعد الخناقة بـ ١٥ دقيقة. 

وأشار صبحي إلى أنه لا يعلم لماذا تم تهويل الأمور، على الرغم من أنه لم يكن متواجد أحد خارج إطار اللاعبين والجهاز ولكن أعرف من روى ما حدث للصحفيين ووضع بهارات عليه ولكن لن اكشف عن هويته. 
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