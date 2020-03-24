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رياضة

رمضان صبحي يحكي كواليس مع حسام غالي أثناء إقامتهما في الغرفة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:59 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
روى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أهم الأشياء التي كانت تحدث بينه وحسام غالي، حينما كانا في غرفة واحدة بالنادي الأهلي لمدة عام كامل.

وقال "صبحي"، خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن ما كان يحدث مع حسام غالي حينما كانا في غرفة واحدة، كان يشعره بالأخوة، وكان غالي يغضب حينما يراني أتناول الحلويات وأشرب الشاي، كان بيخاف عليا من الحلويات جدًا".

وتحدث رمضان صبحي عن التضحية بالنسبة له في كرة القدم قائلًا: التضحية بالنسبة لي البُعد عن عائلتي وأصحابي والتوجه للاحتراف، لأنه صعب جدًا وتضحية حقيقية حينما تبعد عن عائلتك وأصحابك من أجل مستقبلك.

وأكد رمضان صبحي خلال حواره، أن والدته كانت رافضة لفكرة ذهابه للقلعة الحمراء بسبب المسافة البعيدة بين أرض اللواء ومدينة نصر.
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