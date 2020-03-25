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فن

رامي جمال يحصد 18.2 مليون مشاهدة بـ «سقف» ..فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:55 ص
رامي جمال - سقف
رامي جمال - سقف
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سعيد فراج
حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لـ 18 مليونا و209 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر  توما، جيتار مصطفي اصلان، طبلة احمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا علي "اليوتيوب". 
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