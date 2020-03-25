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أخبار العالم

ترامب: أمريكا القوة الأولى في العالم وسنهزم كورونا بحلول عيد الفصح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم نشهدها منذ عقود، معلنا أن إدارته تعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستظل "قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرًا على الفيروس".

وأكد أن الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأمريكية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارته ستواصل تقديم المعدات والأقنعة وتحقيق الإنجازات في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".

وواصل أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة وسنواصل جهودنا  لهزيمته.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قيود الفيروسات التاجية الجديدة الموجودة مؤخرًا ، قائلًا إن علاج المرض يجب ألا يكون أسوأ من المشكلة نفسها.

وقال ترامب إنه يعتقد أن المزيد من الناس سيموتون إذا لم ترفع القيود المفروضة على نظام كوفيد 19 في الولايات المتحدة قريبًا.

وقال ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إنه "يحب أن تنفتح البلاد وتتوق إلى الذهاب بعيد الفصح" ، والذي سيتم الاحتفال به في 12 أبريل ، مضيفًا أنه منح البلاد بالفعل أسبوعين لمحاولة إبطاء الفيروس.

ووفقًا لترامب ، فإن عشرات الآلاف من الأمريكيين يموتون من أمراض وحوادث أخرى بما في ذلك الإنفلونزا الموسمية وحوادث السيارات ، ولكن "نحن لا نغلق البلاد". مضبفا أن أمريكا "ليست مبنية لإغلاقها، ويمكن تدمير بلد بهذه الطريقة عن طريق إغلاقها".

وتابع "سنقيم في ذلك الوقت وسنمنحه مزيدًا من الوقت إذا احتجنا إلى مزيد من الوقت، لكننا بحاجة إلى فتح هذا البلد. علينا العودة إلى العمل ، في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس" .

وقال الرئيس الامريكي :"لا يمكننا أن نترك العلاج أسوأ من المشكلة نفسها، وفي نهاية فترة 15 يومًا، سوف نتخذ قرارًا بشأن الطريقة التي نريد أن نذهب بها".
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