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منوعات

سيدة تحذر الأمهات بعد ظهور أعراض جديدة لـ كورونا على ابنها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
زعم البعض أن فيروس كورونا يهاجم كبار السن والرضع فقط و لا يؤثر على الاطفال و البالغين ، إلا أن الفيروس خالف كل التوقعات وهاجم الجميع بلا رحمة . 
نشرت سيدة تدعى لورين بالغة من العمر 35 عاما، عبر صفحتها على فيس بوك صورة عبرت عن معاناتها مع إبنها البالغ من العمر 7 سنوات المصاب بفيروس كورونا، في أثناء تلقيه العلاج، و علقت "ابني يسألني : هل سأشفى يا أمي؟" . 

زلزلت "لورين" مشاعر رواد التواصل الاجتماعي بكلماتها عن معاناة ابنها للنجاة من فيروس كورونا ، بعد أن كتبت تفاصيل ما حدث له و نال المنشور الخاص بها مشاركات كثيرة وصلت لـ51 الفا. 

وقالت لورين بدأ الأمر بارتفاع بسيط في درجة الحرارة لابنها ، إلا أن الأمر تطور خلال 3 ساعات وحرارته ارتفعت من 38  إلى 40 فأكثر ، ولكن دون أعراض كورونا كالسعال او الإسهال أو أي شيء فقط ارتفاع في درجة الحرارة . 

وتابعت الأم الحزينة: بعد أيام من نقله إلى المستشفى؛ بدأت أعراض الفيروس تظهر عليه من سعال وضيق في التنفس بسبب السعال المستمر وتم عزله في حجر صحي ولا يسمح لها برؤيته غير 5 دقائق، وبينها و بينه حائط زجاجي حرصا على حياتها من العدوى . 
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