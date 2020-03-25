سيدة تحذر الأمهات بعد ظهور أعراض جديدة لـ كورونا على ابنها

زعم البعض أن فيروس كورونا يهاجم كبار السن والرضع فقط و لا يؤثر على الاطفال و البالغين ، إلا أن الفيروس خالف كل التوقعات وهاجم الجميع بلا رحمة .

نشرت سيدة تدعى لورين بالغة من العمر 35 عاما، عبر صفحتها على فيس بوك صورة عبرت عن معاناتها مع إبنها البالغ من العمر 7 سنوات المصاب بفيروس كورونا، في أثناء تلقيه العلاج، و علقت "ابني يسألني : هل سأشفى يا أمي؟" .





زلزلت "لورين" مشاعر رواد التواصل الاجتماعي بكلماتها عن معاناة ابنها للنجاة من فيروس كورونا ، بعد أن كتبت تفاصيل ما حدث له و نال المنشور الخاص بها مشاركات كثيرة وصلت لـ51 الفا.





وقالت لورين بدأ الأمر بارتفاع بسيط في درجة الحرارة لابنها ، إلا أن الأمر تطور خلال 3 ساعات وحرارته ارتفعت من 38 إلى 40 فأكثر ، ولكن دون أعراض كورونا كالسعال او الإسهال أو أي شيء فقط ارتفاع في درجة الحرارة .





وتابعت الأم الحزينة: بعد أيام من نقله إلى المستشفى؛ بدأت أعراض الفيروس تظهر عليه من سعال وضيق في التنفس بسبب السعال المستمر وتم عزله في حجر صحي ولا يسمح لها برؤيته غير 5 دقائق، وبينها و بينه حائط زجاجي حرصا على حياتها من العدوى .