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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020.. تراجع جديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:13 ص
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، 25-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 173.19 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 177.11 ريال سعودي .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (197.92ريال سعودي) أي ما يعادل (52.68دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (181.43ريال سعودي) أي ما يعادل (48.29دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (173.19ريال سعودي) أي ما يعادل (46.10دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (148.44 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.51دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (115.45  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.73دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.96  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.34 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,155  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,639دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,385  ريال سعودي) أي ما يعادل (368.80دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (197,922  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,685دولار أمريكي)
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