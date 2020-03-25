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محافظات

ننشر أماكن العيادات الخارجية في قنا بعد قرار إغلاقها بالمستشفيات العامة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:04 ص
العيادات الخارجية
العيادات الخارجية في قنا
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يوسف رجب


أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قرار بإغلاق العيادات الخارجية داخل المستشفيات العامة،ونقلها للوحدات الصحية القريبة، ضمن الإجراءات الاحترازية بتخفيف التكدس و الازدحام بالمستشفيات العامة لتجنب انتشار فيروس كورونا.


قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، بناءًا علي تعليمات وزيرة الصحة تم نقل العيادات الخارجية للوحدات الصحية الواقعة داخل نطاق المدينة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

و أوضح الديب، تضمن النقل ٤ وحدات صحية، حيث تم نقل عيادات " الباطنة، الجراحه، النفسيه والعصبيه، الأسنان، أنف و أذن" إلي وحدة حي المصالح، وفي وحدة مدينة العمال تم نقل" النساء والتوليد، المسالك، القلب،جراحه التجميل، أسنان.

و أشار  إلي أن وحدة سيدي عمر استقبلت عيادات "الأطفال، العظام، الجلدية، أوعيه دمويه، روماتيزم، أسنان"، فيما استقبلت وحدة سيدي عبد الرحيم عيادات"الرمد، العلاج الطبيعي".

 
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