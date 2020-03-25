أول تعليق من رجل دين على حقيقة الشعرة الشافية

انتشر في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الإجتماعي الفيسبوك بمحافظة الأقصر عن قصة امرأة رأت النبي ﷺ في المنام وأخبرها برؤية شعرة في المصحف فيها شفاء من كل داء إذا تم غمسها في ماء ثم شربه الإنسان .



