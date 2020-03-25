أول تعليق من رجل دين على حقيقة الشعرة الشافية

انتشر في الفترة الأخيرة على صفحات التواصل الإجتماعي الفيسبوك بمحافظة الأقصر عن قصة امرأة رأت النبي ﷺ في المنام وأخبرها برؤية شعرة في المصحف فيها شفاء من كل داء إذا تم غمسها في ماء ثم شربه الإنسان .
يقول فضيلة الشيخ أحمد فؤاد أحد علماء الدين وأمام جامع الزهراء بجنوب الأقصر عند سؤاله هل قصة الشعرة في المصحف صحيحة شرعًا؟.
قال إن هذه خرافات باطلة لا أصل لها في الدين ، فالشريعة الإسلامية لا تؤخذ من منامات ولا تبنى أحكامها على أوهام أو مصادفات ، وقد ظهر في ستينيات القرن الماضي مثل هذه القصة وتبيّن خرافتها وبطلانها ، فلا بد أن يكون المسلم واعيًا لا ينساق وراء الخرافات