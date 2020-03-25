أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها علقت وألغت بعض رحلاتها الداخلية في روسيا، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة في المناطق التي أثرت بدورها على حركة الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت المتحدثة باسم الشركة: "نظرًا لانخفاض حركة الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن الشركة قررت تعليق وإلغاء بعض الرحلات الداخلية الروسية وسيتم إعادتها إلى الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.





وبحسب المتحدثة الرسمية فإن ذلك سيشمل عشرات الاتجاهات ومن أبرزها إلغاء الرحلات بين موسكو وسان بطرسبورج، بالإضافة إلى تخفيض عدد الرحلات الداخلية التي تعمل في اتجاه تشيليابينسك-أومسك ، وبينزا-ريازسك ، وسامارا-كازان وغيرها.





وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبلاغ جميع الركاب الذين حصلوا على تذاكر مسبقة على الاجراءات الجديدة المتخذة.



