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رياضة

راديو كتالونيا: جوارديولا يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:13 ص
جوارديولا
جوارديولا
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عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الاسبانية ان بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي قام بالتبرع بمبلغ مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بلاده .

وحسب ما اذاعته راديو كتالونيا في الساعات الاولى من صباح اليوم فإن جوارديولا ساهم بمبلغ مالى كبير لشراء المستلزمات الطبية والادوات للمستشفيات والمراكز الصحية داخل اقليم كتالونيا لمواجهة الوباء العالمي .

واضاف الراديو ان جوارديولا شارك بمبلغ مالى في مشاريع بحثية للحصول علي دواء يمنع انتشار الفيروس المستجد في اسبانيا .

جدير بالذكر ان الاتحاد الاسباني لكرة القدم قرر ايقاف كل الانشطة الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا في بلاد العالم خوفا علي الرياضيين والجماهير من تفشي الفيروس .
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