راديو كتالونيا: جوارديولا يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا

أكدت تقارير الصحف الاسبانية ان بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي قام بالتبرع بمبلغ مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بلاده .





وحسب ما اذاعته راديو كتالونيا في الساعات الاولى من صباح اليوم فإن جوارديولا ساهم بمبلغ مالى كبير لشراء المستلزمات الطبية والادوات للمستشفيات والمراكز الصحية داخل اقليم كتالونيا لمواجهة الوباء العالمي .





واضاف الراديو ان جوارديولا شارك بمبلغ مالى في مشاريع بحثية للحصول علي دواء يمنع انتشار الفيروس المستجد في اسبانيا .





جدير بالذكر ان الاتحاد الاسباني لكرة القدم قرر ايقاف كل الانشطة الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا في بلاد العالم خوفا علي الرياضيين والجماهير من تفشي الفيروس .