أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة دول العشرين غدًا الخميس؛ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".



وأكد "السلمي"، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الدعوة تأتي استشعارًا من المملكة بأهمية توحيد الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد" الذي يجتاح العالم، وتخفيف آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب، في ظل تحمل السعودية مسؤولية رئاسة مجموعة دول العشرين في هذه الظروف العالمية الصعبة، وانطلاقًا من حرص المملكة وعنايتها بأمن وسلامة واستقرار دول وشعوب العالم.

وثمن رئيس البرلمان العربي الإجراءات الوقائية الاستباقية الصارمة التي اتخذتها المملكة بشكل تصاعدي وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية بشكلٍ فوري ومبكرٍ لمنع انتشار فيروس "كورونا المُستجد".



ونوه "السلمي" بإجراء الكشف الطبي على كل مُسافر قادم للمملكة واستضافة جميع المسافرين القادمين للمملكة من الدول التي انتشر فيها الفيروس إلى مراكز الحجر الصحي على نفقة وزارة الصحة، وإيقاف العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والسياحة، ووقف جميع رحلات الطيران الدولي، وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد وجوامع المملكة، وغيرها من الإجراءات، التي وصلت في ذروتها إلى فرض حظر التجول الجزئي في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة بتاريخ 23 مارس الجاري لمدة 21 يومًا، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات أسهمت بشكل فاعل في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة.



