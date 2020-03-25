قرارات ايرانية لاحتواء كورونا.. وتحذيرات من موجة إصابات ثانية في هذه الحالة

أعلنت السلطات الإيرانية تقيد حركة التنقل بين المدن اعتبارا من يوم بعد غد الجمعة؛ وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.





وقد حذرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا في البلاد إذا استمرت حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية.





ووفقا لـ "الأناضول"، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تجاوزت الموجة الأولى من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، محذرًا من إحتمال قدوم موجة ثانية مع عودة مواطني بلاده من عطلة عيد نوروز.





وأضاف في تصريح صحفي، إثر اجتماعه مع أعضاء حكومته، أن الحكومة ستتخذ اعتبارًا من يوم غد الخميس، إجراءات أكثر تشديدًا ضد حركة المواطنين، بهدف الحد من انتشار الفيروس.





وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي:"تمكنا من السيطرة على الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا لكن هناك تحذيرات من موجة ثانية".





وتابع ربيعي قائلا: "ندعو المواطنين إلى تجنب التنقل بين المدن وسنمنع أي رحلات سفر جديدة .. سنتخذ قرارا بمنع المواطنين من السفر خارج مدنهم .. في بعض المدن يتساوى عدد المصابين والمتعافين ولدينا أسرة فارغة في العديد من المشافي".





هذا، وقد بدأ الجيش الإيراني بتعقيم 3 آلاف منطقة في البلاد من بينها 100 في العاصمة طهران باستخدام 100 وحدة في القوات البرية وسط تحذيرات الحكومة من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا؛ بحسب "روسيا اليوم".



