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أخبار العالم

85 حالة جديدة.. الإمارات تعلن أحدث إحصائية عن ضحايا فيروس كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:24 م
الإمارات تعلن أحدث
الإمارات تعلن أحدث إحصائية عن ضحايا فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الإمارات اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 333 حالة؛  بعد تسجيل 85 إصابة جديدة.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن الحالات الـ 85 الجديدة تضم 7 حالات لمواطنين من دولة الإمارات، بالإضافة إلى حالات من جنسيات أخرى مختلفة.

وأكدت الحوسني أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة حتى الآن 333 حالة.

وأضافت المتحدثة الرسمية بأنه قد تم شفاء 7 حالات جديدة غادرت جميعها المستشفى، وذلك بعد تعافيها التام من المرض وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في الدولة 52 حالة.

وشددت الحوسني على ضرورة التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية المعلنة

وأوضحت أنه قد تكون بداية العدوى شخص قادم من السفر، لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر؛ مؤكدة أن القرارات الاحترازية الأخيرة جاءت لوقاية المجتمع بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، والقانون يسري على المخالفين للتعليمات تطبيقًا لقانون الأمراض السارية.
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