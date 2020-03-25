شركات السيارات تواجه كورونا.. فولكس فاجن وأودي تنصحان بـ التباعد الاجتماعي

بعد تفشى الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حثت العديد من حكومات الدول شركات السيارات الكبرى على المساعدة للخروج من هذه الأزمة .

وعلى الفور قام عدد من شركات صناعة السيارات بتقديم العون ولكن كلا منها على طريقته الخاصة فالبعض اكد على تصنيع المعدات الطبية والأخرى بالحملات التوعوية وتحذير الجمهور من أن التباعد الاجتماعي أمر ضروري .





اقرأ ايضا :

أسعار ومواصفات سكودا كودياك 2020 فى مصر اليوم

شيفروليه اكوينوكس العائلية الجديدة تقدم حلولا مبتكرة لسلامة الأطفال

من الداخل والخارج.. شاهد سيارة فورد كوجا الجديدة بمواصفات خيالية.. صور





استخدمت فولكس فاجن وأودي وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التباعد الاجتماعي ودعوة الناس إلى الالتزام به عن طريق تعديل شعارهم لتوضيح هذا المفهوم، كنوع من انواع الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد .

نشرت شركة فولكس فاجن رسالة: "في فولكس فاجن، نقف معًا في وقت الأزمات وندعم بعضنا البعض، نحن مقتنعون بأننا سنجد معًا طرقًا وحلولًا جديدة تمكننا من التغلب على هذه الأزمة، في الوقت الحالي، من المهم بشكل خاص أن نتبع قواعد السلوك والنظافة الشخصية مع الكثير من الانضباط، حافظ على سلامتك، والتزم بالتباعد الاجتماعي!"، وقامت الشركة بنشر مقطع توضيحي للمفهوم يظهر فيه حرف الـ V وهو يبتعد عن حرف الـ W في شعارها.





أما أودي فقد نشرت رسالة مماثلة وفيديو شاهدنا فيه الحلقات الأربع الشهيرة لشعار الشركة تبتعد عن بعضها تاركة مسافة مناسبة بينها، وقالت: "ابق في المنزل، حافظ على صحتك، وادعموا بعضكم البعض، نحن في هذا معًا".