رئيس لجنة الصناعة لعمال مصر عبر الفيديو كونفرانس: حملات إخوانية لضرب اقتصاد الدولة باستغلال أزمة كورونا

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عمال المصانع بعدم الاستجابة إلى الدعوات الإخوانية التي تثير الفتن في المجتمع الصناعي، بهدف وقف الإنتاج وضرب اقتصاد الدولة.





وأكد عامر، في بيان، أن عمال المصانع عليهم دور وطني غاية في الأهمية طوال هذه الفترة، لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات.





وطمأن رئيس صناعة البرلمان، العاملين، مؤكدا ان جميع المصانع تراعي إجراءات الوقاية لتأمينهم وحمايتهم.



