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محافظات

إعانات عاجلة للمرضى والعمالة غير المنتظمة بالقليوبية لتلافي أضرار كورونا.. تعرف على تفاصيلها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن تبني محافظة القليوبية مبادرة لصرف الإعانات للمرضى والعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن ومجموعة من رجال الأعمال بالمحافظة وذلك لتضررهم خلال فترة حظر التجوال وتوقف بعض المنشآت عن العمل.


وأكد الهجان أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية يبلغ ما يقرب ٥ آلاف مواطن إلى جانب استمرار استقبال طلبات التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة والخط الساخن الذي تم إعلانه للتسجيل للحصول على تلك الإعانات، مشيرا إلى أنه بمجرد عرض الفكرة على بعض رجال الأعمال لم يتأخروا وقرروا دعمها فور.


وأشار الهجان إلى استمرار المحافظة فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ووجه المحافظ بضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة.

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