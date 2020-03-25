AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة كورونا .. كندا تقر حزمة إعانات بقيمة 82 مليار دولار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:49 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
أقر مجلس العموم الكندي، اليوم الأربعاء، حزمة إعانات وتحفيز فيدرالية تقدر بمليارات الدولارات للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وتسمح الحزمة للحكومة بإنفاق 82 مليار دولار كندي للمساعدة الطارئة والتحفيز الاقتصادي.

وحصل مشروع القانون على دعم جميع الأحزاب، بعد التعديلات التي ألغت أحكاما تمنح مجلس الوزراء سلطات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، سجلت مقاطعة أونتاريو 100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" وحالة وفاة وحيدة صباح اليوم الأربعاء، مما رفع عدد الحالات، ومن ضمنها حالات الوفيات والشفاء، إلى 688 حالة، وهي أعلى زيادة يومية في الحالات النشطة منذ تسجيل أول حالة للفيروس في المقاطعة في نهاية يناير الماضي.

وأبلغت أونتاريو عن 85 حالة إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الكندي يؤكد بذل كل الجهود لعودة مواطني بلاده من الصين

ترودو: كندا مستعدة لمساعدة الصين لاحتواء فيروس كورونا

رئيس وزراء كندا يترأس فريق الاستجابة للحوادث لإنهاء حصار السكك الحديدية

كندا: تشكيل لجنة وزارية لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد

الإعلان عن إصابات جديدة لفيروس كورونا في مقاطعات كندية مختلفة

رئيس الوزراء الكندي في العزل الصحي.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

غضب فى الأهلى من سيد عبد الحفيظ .. تفاصيل

يحدث في أمريكا.. وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

ماذا لو استمر نشاط فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان.. الأوقاف تجيب

شبه محبوس.. تامر عبد المنعم يوجه رسالة إلى الإخوان الهاربين في تركيا.. شاهد

بريطانيا.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا