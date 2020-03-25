سكان عمارات رابعة بمدينة نصر: محصل النور لا يأخذ قراءة عداد الكهرباء

أرسل القارئ حاسم محمد نعيم المقيم بعمارات رابعة الاستثمارى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا فيها من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء منذ شهر ديسمبر الماضى حيث يتم احتساب متوسطات عن كل شهر وهو ما تسبب في وجود فوارق قراءات بالعداد .









وأضاف نعيم انه تقدم بشكوى فتمت افادته بأنه سيتم خصم المبلغ من شهر مارس الحالي الا انه فوجئ بفاتورة مارس بنفس القراءات السابقة دون خصم فارق القراءات السابقة.





وناشد حاسم محمد نعيم وزارة الكهرباء العمل على ازالة أسباب الشكوى وحلها ومعاقبة المقصرين .









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