ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في قطر لـ 537 حالة

أعلنت قطر، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 537.



وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر وأخرى تعود لأشخاص مخالطين لحالات مصابة، ومنهم 5 حالات لمواطنين قطريين.

وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.





ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.