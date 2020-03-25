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توك شو

أحمد موسى يشكر رجال الشرطة على الهواء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:20 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال وزارة الداخلية الذين يتابعون تطبيق قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر الحركة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يتابع كل شيء في المحافظات بشأن حظر الحركة.

أضاف موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء أن "الناس دي مش بتنام وبتلف فس الشوارع علشان تتابع تطبيق القانون، والناس دي تبذل مجهودا كبيرا جدا، والعالم ينقل ويقول مصر فيها أيه".

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي» : «عجبني التزام رجال الأمن بالانتشار السريع في شوارع الجمهورية في 27 محافظة»، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأكد الإعلامي، أن هناك انضباطا والتزاما كبيرا ويتحقق انجاز محترم، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية أمر يشعرنا بالفرح والاطمئنان.
 
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 


*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.
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