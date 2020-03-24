AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: لا تهاون في تنفيذ العقوبات وغلق جميع المقاهي والمطاعم أسبوعين.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:20 م
خالد قاسم مساعد وزير
خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
Advertisements
عادل نصار
كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخير  بشأن فيروس كوفيد 19  والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذا الصدد.
 
وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أدارت الأزمة بالتنسيق مع غرف الأزمات والعمليات الموجودة في المحافظات ومجلس الوزراء على عدة محاور وعلى رأسها تطهير المنشآت الحكومية والشوارع المصرية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك مواطنين شاركوا في التطهير من خلال أعضاء مجلس النواب في المحافظات المختلفة، ونعمل على متابعة الأسواق الشعبية مثل سوق الثلاثاء ومنع أقامتها، والتأكد من توافر السلع الأساسية، لافتا إلى أن رقم 01150606783 رقم التنمية المحلية لتلقي الشكوى من المخالفين.

وأكد أن العقوبات واضحة وصريحة ولا تهاون وتبدأ من 4 الألف جنية وتصل للحبس، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعني غلق جميع المقاهي والمطاعم لمدة أسبوعين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12 قرارا لرئيس الوزراء لمواجهة كورونا.. أبرزها حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا.. إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد الحظر

بعد مد تعليق الدراسة .. التعليم تستمر في تفعيل منصات التعلم عن بعد .. وشوقي : سنعلن قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

رئيس محكمة أمن الدولة السابق: قرارات حظر التجوال حفاظا على أرواح المصريين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

تأجيل مؤتمر الصحة وعقده بوزارة الإعلام غدا

الرئيس يتفقد أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها مع الإنتاج الحربي لمواجهة فيروس كورونا.. ويطالب باستخدامها لتطهير منشآت ومؤسسات الدولة

ترشيحاتنا

السيسى يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم .. صور

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالشرقية لمخالفة قرار غلق المساجد

أمريكا تعلن 600 حالة وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل ارتفاعا هائلا في عدد إصابات ووفيات كورونا

الصحة العالمية بمصر: أكثر من 3000 شخص خالطوا المصاب الكندي.. فيديو

جامعة عين شمس تلغي امتحانات الميدتيرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

فستان لامع وعلى الموضة.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير .. شاهد