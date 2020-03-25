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أخبار العالم

ارتفاع المصابين بـ كورونا في سوريا إلى 5 حالات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:22 م
ارتفاع حالات الإصابة
ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في سوريا لـ 5
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 5.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة في سوريا مصابة بفيروس كورونا وهي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.

وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.
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