قرارات حازمة بوقف تنظيم الأسواق الشعبية في قرى سيناء







وكلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة عملية تنظيم اقامة الأسواق بواقع يوم في كل قرية أو مدينة والعمل علي وقفها علي الفور .







وفي هذا الصدد ..قرر مجلس مدينة بئر العبد ، إيقاف العمل بالسوق الأسبوعى ، اليوم الأربعاء، بالمدينة بصفة مؤقته ، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء، والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة ، للحد من الزحام وحفاظا على أرواح المواطنين ، والوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وناشد محسن سالم رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ووقف فعاليات الاسواق الشعبية التي تنظم يوميا علي مستوي قرة المركز .



وأكد رئيس المجلس على أن جميع السلع متوفرة من الخضروات والفاكهة والبضائع والمواد الغذائية وكذلك السلع التموينية والغاز .





وكان مجلس مدينة بئر العبد قرر الأسبوع الماضي نقل السوق خارج نطاق المدينة، لنفس الأسباب وقرر اللواء المحافظ وقف العمل بكافة الأسواق الاسبوعية علي مستوي قري ومدن المراكز .













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يذكر أن هناك اسواقا شعبية تقام أسبوعيا في قري ومدن محافظة شمال سيناء بواقع يوم لكل قرية اعتاد عليها الأهالي من مختلف القري لبيع وشراء احتياجاتهم الأسبوعية.اقرأ ايضا..

قرر محافظ شمال سيناء اليوم، إغلاق الأسواق "الشعبية"الاسبوعية علي مستوي قري ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذا للإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .