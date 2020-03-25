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محافظات

قرارات حازمة بوقف تنظيم الأسواق الشعبية في قرى سيناء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:58 م
وقف تنظيم الاسواق
وقف تنظيم الاسواق الشعبية في قرى سيناء
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احمد صالح
قرر محافظ شمال سيناء اليوم، إغلاق الأسواق "الشعبية"الاسبوعية علي مستوي قري ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذا للإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .


وكلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة عملية تنظيم اقامة الأسواق بواقع يوم في كل قرية أو مدينة والعمل علي وقفها علي الفور .


وفي هذا الصدد ..قرر مجلس مدينة بئر العبد ، إيقاف العمل بالسوق الأسبوعى ، اليوم الأربعاء، بالمدينة بصفة مؤقته ، وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء، والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة ، للحد من الزحام وحفاظا على أرواح المواطنين ، والوقاية من فيروس كورونا المستجد .


وناشد محسن سالم رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ووقف فعاليات الاسواق الشعبية التي تنظم يوميا علي مستوي قرة المركز .

وأكد رئيس المجلس على أن جميع السلع متوفرة من الخضروات والفاكهة والبضائع والمواد الغذائية وكذلك السلع التموينية والغاز .


وكان مجلس مدينة بئر العبد قرر الأسبوع الماضي نقل السوق خارج نطاق المدينة، لنفس الأسباب وقرر اللواء المحافظ وقف العمل بكافة الأسواق الاسبوعية علي مستوي قري ومدن المراكز .


يذكر أن هناك اسواقا شعبية تقام أسبوعيا في قري ومدن محافظة شمال سيناء بواقع يوم لكل قرية اعتاد عليها الأهالي من مختلف القري لبيع وشراء احتياجاتهم الأسبوعية. 

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