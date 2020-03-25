تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية.. حزمة إجراءات في شمال سيناء لمواجهة كورونا



وجاءت قرارات رءيس مجلس الوزراء بتعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - لمدة ١٥ يوما ، و يستثني منها الصحة لقيد المواليد والوفيات.



كما تم تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات، كما تم تخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي.



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أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن تخفيض عدد العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة ١٥ يوما، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، علي أن تضم مدير الإدارة أو القسم واحد العاملين به، علي أن يتم منح باقي الموظفين راحة لمنع أي تجمعات.كما يتم منح أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفات التي لديهن أبناء أقل من ١٢ سنة والموظفين المغتربين، راحة خلال تلك الفترة.