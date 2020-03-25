لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع اللجنة العليا للأزمات لمناقشة الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية

ترأس الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم، إجتماع اللجنة العليا للأزمات لمناقشة الإجراءات الطبية والإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية.،بحضور الدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي،والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات،والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.













وخلال الإجتماع،كلف " شعلان" بمراجعة كافة البروتكولات والخطط الإجرائية التي من شأنها المساهمة في الوقاية ومكافحة العدوي بفيروس كورونا مشددًا علي توفير كافة وسائل التعقيم والتطهير المناسبة بجميع القطاعات بالمستشفيات وخاصة بغرف المرضى والعمليات الجراحية.





أكد رئيس الجامعة علي تكثيف تنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية بمختلف وسائل الإعلام المتاحة بهدف توعية الأطباء والعاملين بالمستشفيات،موجهًا بضرورة مراجعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والعمل علي توفير الناقص منها بأسرع وقت.





جدير بالذكر،أنه تم تشكيل اللجنة العليا للأزمات بقرار رئيس الجامعة رقم 524 لعام 2020 لمتابعة وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة احتمالات العدوي بفيروس كورونا ،وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس و حرصًا علي صحة وسلامة العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وجميع المرضي والمترددين علي المستشفيات .