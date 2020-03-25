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فن

"كل الناس بتقول يا رب".. قصة دعاء اُستخدم لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:49 م
دعاء
دعاء
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محمد نحلة

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"؛ وتداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا والقنوات الفضائية دعاء شهيرا يحمل اسم " كل الناس بتقول يارب" للابتهال إلى الله ليرفع عنا هذا البلاء.



الدعاء ليس جديدا فقد تم طرحه فى فترة الثمانينسات، وهو من  كلمات حسن السوهاجي، والحان عبد القادر، وغناء المجموعة.



ويقول الدعاء: "كل الناس بتقول يارب.. يارب.. يارب.. كل الناس بيقولوا يارب تهدينا وتكرمنا.. يارب.. وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب.. وكل الناس بيقولوا يارب يارب.. هو الأحد الصمد الفرد اللي ماينسى أبدا حد هو اللي ما بيخفى عليه حد.. هو اللي ما يخفي عليه عبد.. عارفه بالحسنه و بالذنب.. كل الناس بالروح تناجيه كل الناس محتاجه اليه وينجينا في وقت الكرب.. وكل الناس بيقولوا يارب يا رب.. رب العرش بفرجه قريب هو تعالى وفضله عجيب هو سامعني ودايما ما فيه غيره مجيب لما ننادي.. ونقول له يارب.. وكل النايس بتقول يارب يارب يارب".



والفيديو الجديد الذي تم طرحه مؤخرا ظهر به  دور القوات المسلحة المصرية فى التعامل مع الفيروس و تطهير  الجامعات و المؤسسات و كذلك دعاء المصريين وهم يصلون في بيوتهم.

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