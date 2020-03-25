عشان مفيش جيم.. أفضل وجبة قبل التمرين في المنزل

بعد قرار غلق الصالات الرياضية بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، اتجه الكثير من المواطنين لممارسة الرياضة في المنزل؛ لعدم زيادة الوزن وتراكم الدهون، وفقًا لموقع health.
ويفضل تناول تلك الوجبه قبل ممارسة التمرين مباشرة، فهي تساعد على زيادة معدل الحرق، وتمد الجسم بالطاقة، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة.
مكونات الوجبة قبل التمرين :
- نصف كوب زبادي.
- نصف كوب فراولة وتوت.
- شريحة توست أسمر.
- موزة صغيرة.
- قرفة.
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طريقة التحضير :
- اخلط الزبادي مع التوت والفراولة مع الموز.
- مع رش القرفة على التوست.
- وتناول ملعقة من الزبادي بالفاكهة مع قطعة من التوست الأسمر.