عشان مفيش جيم.. أفضل وجبة قبل التمرين في المنزل

بعد قرار غلق الصالات الرياضية بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار

، اتجه الكثير من المواطنين لممارسة الرياضة في المنزل؛ لعدم زيادة الوزن وتراكم الدهون، وفقًا لموقع health.