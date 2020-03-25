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محافظات

الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:56 م
الغردقة خالية من
الغردقة خالية من المواطنين
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إبراهيم جادالله
شهدت مدينة الغردقة التزاماً تاماً بحظر التجوال وذلك قبل ساعة من بدء الحظر حيث أغلقت جميع المحلات أبوابها فى الساعة الخامسة.

بينما التزمت الأهالى منازلها منذ الساعة السادسة وخرجت دوريات مرورية وأمنية جابت شوارع الغردقة فيما انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة فى مختلف ميادين وشوارع الغردقة.
 
وكانت  الحكومة قد أعلنت  قرارات حاسمة لمواجهة كورونا فى مقدمتها حظر التجول لمدة أسبوعين وإيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا و غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا والغلق التام يومى الجمعة والسبت و استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت وإغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية و تعليق الخدمات الحكومية للمواطنين .

ويستثنى مكاتب الصحة وغلق كل النوادى الرياضية وصالات الألعاب الرياضية و مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات 15 يومًاو استمرار تخفيض حجم العمالة فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يومًا إضافية و استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من القرارات السابقة.

الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد
الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد
الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد
الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد
الغردقة خالية من المواطنين قبل انطلاق الحظر بساعة.. شاهد
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