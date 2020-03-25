حلايب وشلاتين خالية من المواطنين .. شاهد

بدأ أهالي حلايب وشلاتين تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وبادر الناس بعدم الخروج إلا للضرورة على مدار اليوم، ثقافتهم الشعبية ساهمت في ذلك، إذ يعود أصلنا ومردنا الشعبي هنا إلى ثقافة الرعي، يبدأ يومنا مع شروق الشمس وينتهي طرف النهار.





وكانت الحكومة قد أعلنت قرارات حاسمة لمواجهة كورونا فى مقدمتها حظر التجول لمدة أسبوعين وإيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا و غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا .





والغلق التام يومى الجمعة والسبت واستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت وإغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية و تعليق الخدمات الحكومية للمواطنين .





ويستثنى مكاتب الصحة و غلق كل النوادى الرياضية وصالات الألعاب الرياضية و مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات 15 يومًا و استمرار تخفيض حجم العمالة فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يومًا إضافية و استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من القرارات السابقة.

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