"تعليم البرلمان" ترد على مطالب المواطنين بإلغاء الترم الثاني بالجامعات

قال النائب الدكتور فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، إنه من الصعب جدا فى الوقت الراهن تحديد طريقة الامتحانات بالجامعات المصرية ، سواء كانت ستتم فى الجامعة أو عن بعد "أون لاين" ، لافتا الى أن مصر لم تصل لمرحلة الخطر بالنسبة لفيروس كورونا وهى من أولى الدول التى اتخذت إجراءات احترازية.





وأضاف ندا فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه لابد أن يكون هناك حصر لنسب الطلاب بالجامعات المصرية بكل مرحلة دراسية سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة ويتم اتخاذ القرار بناء على ذلك وسيكون القرار للمجلس الأعلى للجامعات ، لافتا الى أن كل جامعة تختلف عن الأخري فى اتخاذ قرار الامتحانات .





أما بالنسبة لمطالبات الأهالى بإلغاء الترم الثاني بالجامعات: قال ندا ، إنه صعب جدا حيث إن التعليم العالي فى مصر مرتبط بنظام التعليم العالي فى العالم ، وبالتالى نحن مرتبطون بعدد ساعات معتمدة ، وبالتالى عندما تنهى الدراسة الجامعة وتريد أن تستكمل دراسات فى أي دولة فى العالم سيتم فحص عدد الساعات الدراسية ، وبالتالى ليس لنا سلطة إلغاء الترم الثانى لأننا نتبع نظاما دوليا.