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مرأة

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:01 م
الزواج في زمن الكورونا
الزواج في زمن الكورونا
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حياة عبد العزيز
اعتاد المصريون على التكيف مع الأمور المحيطة، ومع تفشي فيروس كورونا في البلاد، انتشرت الكثير من الأفكار غير المألوفة سواء في الموضة أو مراسم الزواج، أو بين الحبيبن، فاتجه كل منهم بأخذ الموقف الحاد على محمل الهزار لتهدئة الأوضاع لعدم الإصابة بالكآبة كما حدث عند البعض.

جاءت مراسم الزفاف في تلك الأوضاع مع غلق الكثير من قاعات الأفراح لعدم تجمع الأشخاص في مكان واحد لمنع الاختلاط وتفشي فيروس كورونا، فقرر العروسين بالاكتفاء بعمل جلسة تصوير لتخليد يوم العرس بألبوم صور يوضع بالمنزل الذي يجمعهم.

عمر وزوجته عروسان في زمن الكورونا قررا أن لم يمر ذلك اليوم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر منذ بداية قصة حبهم، دون مخالفة قوانين الدولة في ظل تفشي الفيروس المخيف، فارتدى العروسين ملابس الزفاف حيث البدلة المهندمة الأنيقة، والفستان الأبيض، مع وضع الكمامات الطبية على الفم والأنف.

جلسة تصوير خارج الصندوق لاقت إعجاب الجميع على موقع التواصل الإجتماعي على الفيسبوك، لتكون من عدسة المصور أحمد بيسو.

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور
الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور
الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور
الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور
الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور
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