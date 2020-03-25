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أخبار البلد

الأمن يستوقف سيارات أعلى الطريق الدائرى لخرقهم حظر التجول.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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رنا اشرف _ عدسة: ايهاب أشرف- ندي حمدي
بدأت الساعات الأولى من حظر التجوال الذى أقره مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس و بدأت الشرطة فى ضبط سيارات مخالفة لمواعيد حظر التجوال أعلى كوبرى الدائرى.

ويتولي كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعون له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطربق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة ٧ مساء حتي ٦ صباحا .


إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي  والخاص خلال نفس الفترة.


غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي القرار لا يسري علي المخابز والصيداليات


 غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل انشطة الترفيه.

غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل

تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للمواطنين

غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوما اخرى


يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى


 قرارات حظر التجوال

 

مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد

الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم

حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا

اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة

إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا

مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس "من بعده ١٥ يوما اضافية"

إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات

تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات.

يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية

تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.

توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.



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