تعرف على سر ضعف الإقبال على بي إم دبليو الفئة الثامنة

فوجئت شركة بي أم دبليو بضعف الإقبال على الفئة
الثامنة من سيارتها رغم الحماس الذي كان على شراء السيارة قبل طرحها
وكانت الفئة
الثامنة من بي إم دبليو عادت مرة أخرى عام 2018 وذلك في ظل احتفال عد من محبي هذه
الطراز والذي يعد الاول وتم بنائه من 1990
إلى 1991
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وتعتبر تلك
الفئة هي الأفضل في سيارات بي أم دبليو على الإطلاق وكان يريد الصانع الألماني ان
يحقق الجيل الجديد منها نجاحا
كما كشف خبراء السيارات عن سبب عدم الإقبال
بعدما اشتكى وكلاء الشركة من تراكم
السيارات من هذا الجيل في معارضها تزامنا مع ضعف التسويق لها.
ويساهم الثمن
المرتفع للسيارة في ضعف الإقبال عليها إذ يبدأ سعرها من 90 ألف دولار خاصة مع توفر
بدائل أخرى أقل كثيرا في السعر.
ولاحظت شركة
بي إم دبليو بأن العملاء يبدون اهتماما أكبر بالسيارات من فئة SUV وخاصة موديل X7
الجديد.
وترتفع مبيعات
X7 كثيرا إذا ما تم مقارنتها بالفئة الثامنة،
ورغم أن السعر بينهما متشابه ولكن X7
لديها مساحة داخلية أوسع
تفاجأت شركة بي أم دبليو بضعف الإقبال على الفئة
الثامنة من سيارتها رغم الحماس الذي كان على شراء السيارة قبل طرحها
وكانت الفئة
الثامنة من بي إم دبليو عادت مرة أخرى عام 2018 وذلك في ظل احتفال عد من محبي هذه
الطراز والذي يعد الاول وتم بنائه من 1990
إلى 1991
وتعتبر تلك
الفئة هي الأفضل في سيارات بي أم دبليو على الإطلاق وكان يريد الصانع الألماني ان
يحقق الجيل الجديد منها نجاحا
كما كشف خبراء السيارات عن سبب عدم الإقبال
بعدما اشتكى وكلاء الشركة من تراكم
السيارات من هذا الجيل في معارضها تزامنا مع ضعف التسويق لها.
ويساهم الثمن
المرتفع للسيارة في ضعف الإقبال عليها إذ يبدأ سعرها من 90 ألف دولار خاصة مع توفر
بدائل أخرى أقل كثيرا في السعر.
ولاحظت شركة
بي إم دبليو بأن العملاء يبدون اهتماما أكبر بالسيارات من فئة SUV وخاصة موديل X7
الجديد.
وترتفع مبيعات
X7 كثيرا إذا ما تم مقارنتها بالفئة الثامنة،
ورغم أن السعر بينهما متشابه ولكن X7
لديها مساحة داخلية أوسع