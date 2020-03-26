AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سر ضعف الإقبال على بي إم دبليو الفئة الثامنة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

فوجئت شركة بي أم دبليو بضعف الإقبال على الفئة الثامنة من سيارتها  رغم الحماس  الذي كان على شراء السيارة قبل طرحها


وكانت الفئة الثامنة من بي إم دبليو عادت مرة أخرى عام 2018 وذلك في ظل احتفال عد من محبي هذه الطراز  والذي يعد الاول وتم بنائه من 1990 إلى 1991

 اقرأ أيضا 

   فولفو تبدأ إنتاج بوليستار 2 في الصين.. بالرغم من فيروس كورونا

خليك في بيتك.. بريليانس وكيان يوجهون عددا من النصائح للسائقين

وتعتبر تلك الفئة هي الأفضل في سيارات بي أم دبليو على الإطلاق وكان يريد الصانع الألماني ان يحقق الجيل الجديد منها نجاحا

 

كما كشف خبراء السيارات عن سبب عدم الإقبال بعدما اشتكى وكلاء الشركة من تراكم السيارات من هذا الجيل في معارضها تزامنا مع ضعف التسويق لها.

 

 

ويساهم الثمن المرتفع للسيارة في ضعف الإقبال عليها إذ يبدأ سعرها من 90 ألف دولار خاصة مع توفر بدائل أخرى أقل كثيرا في السعر.

 

 

 

ولاحظت شركة بي إم دبليو بأن العملاء يبدون اهتماما أكبر بالسيارات من فئة SUV وخاصة موديل X7 الجديد.

 

 

 

وترتفع مبيعات X7 كثيرا إذا ما تم مقارنتها بالفئة الثامنة، ورغم أن السعر بينهما متشابه ولكن X7 لديها مساحة داخلية أوسع 

 

 تفاجأت شركة بي أم دبليو بضعف الإقبال على الفئة الثامنة من سيارتها  رغم الحماس  الذي كان على شراء السيارة قبل طرحها

وكانت الفئة الثامنة من بي إم دبليو عادت مرة أخرى عام 2018 وذلك في ظل احتفال عد من محبي هذه الطراز  والذي يعد الاول وتم بنائه من 1990 إلى 1991

 

وتعتبر تلك الفئة هي الأفضل في سيارات بي أم دبليو على الإطلاق وكان يريد الصانع الألماني ان يحقق الجيل الجديد منها نجاحا

 

كما كشف خبراء السيارات عن سبب عدم الإقبال بعدما اشتكى وكلاء الشركة من تراكم السيارات من هذا الجيل في معارضها تزامنا مع ضعف التسويق لها.

 

 

ويساهم الثمن المرتفع للسيارة في ضعف الإقبال عليها إذ يبدأ سعرها من 90 ألف دولار خاصة مع توفر بدائل أخرى أقل كثيرا في السعر.

 

 

 

ولاحظت شركة بي إم دبليو بأن العملاء يبدون اهتماما أكبر بالسيارات من فئة SUV وخاصة موديل X7 الجديد.

 

 

 

وترتفع مبيعات X7 كثيرا إذا ما تم مقارنتها بالفئة الثامنة، ورغم أن السعر بينهما متشابه ولكن X7 لديها مساحة داخلية أوسع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسب تقارير أمريكية.. ترتيب السيارات الأكثر إعجابا للمستهلكين.. شاهد

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

أسعار ومواصفات سكودا كودياك 2020 فى مصر اليوم

ترشيحاتنا

بعد تسجيل 130 ألفا بياناتهم.. القوى العاملة تكشف مكان صرف منحة الـ 500 جنيه

الأمم المتحدة : قد يموت الملايين من الناس حول العالم بسبب كورونا

6 خطوات للنجاة.. الصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين فى السيطرة على فيروس كورونا

مجلس الوزراء يعلن عن مفاجأة سارة للعاملين في المحافظات.. فيديو

أول ضحايا حظر التجول.. مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج

بعد غلق صالات الجيم.. ياسمين صبرى تثير الجدل بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور