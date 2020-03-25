ابنة معالي الوزير.. معلومات عن الفنانة رولا محمود المصابة بـ كورونا

أكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد أثناء تواجدها فى العاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بالفيروس القاتل.

ولدت رولا محمود في الكويت ثم انتقلت مع عائلتها المصرية للعيش في مصر بالإسكندرية، وحصلت على ليسانس الآداب ثم درست الغناء والتمثيل بشكل مستقل.



بدأت التمثيل بفيلم (الساحر) مع (محمود عبد العزيز)، جذب الأنظار إليها بدورها (مديحة زوجة الحرامي) في فيلم (مواطن و مخبر و حرامي) مع (خالد أبو النجا) في نفس العام إخراج (داوود عبد السيد).



كانت إنطلاقة رولا الحقيقية مع النجم الراحل أحمد زكي في دور الابنة المدللة في فيلم (معالي الوزير) ، وقدمت البطولة في فيلم (كليفتي) مع الفنان باسم سمرة عام 2004 إخراج محمد خان.



قامت بظهور خاص في فيلم الراحل يوسف شاهين (هي فوضى) عام 2007، كما شاركت فى عدد كبير من الأعمال فى السينما والتليفزيون.