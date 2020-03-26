بؤرة للأوبئة.. مصنع القمامة يضرب قرية سنباط بالغربية والأهالي يستغيثون

سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية "سنباط"، مركز زفتي بمحافظة الغربية بسبب إقامة مصنع تدوير القمامة بعد موافقة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي دون اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإقامة هذا المصنع مع أحد المستثمرين .





وعلى الرغم من ضرورة وجود شروط ومعايير لتدشين مصنع "تدوير القمامة"، إلا أن المحافظة لم تراع تلك المعايير مع عدم مراعاة صحة المواطنين وحياتهم .





وبدأ أهالي قرية سنباط في الاعتراض على إنشاء مصنع تدوير المخلفات وعدم مراعاة صحة المواطنين خصوصا في ظل قرب المصنع المزمع إنشاؤه من مساكن الأهالي بمسافة لا تتعدى كيلو متر .





وأكد المواطن حازم فتحي حسن أحد أهالي قرية سنباط " أن إقامة هذا المصنع سيقضي على الأراضي الزراعية المجاورة بالإضافة إلي تعرض أهالي القرية إلي أمراض وبائية كثيرة.





وأكد ان إقامة مصنع تدوير المخلفات سيكون من طريق يمر وسط عشرة قري أخري مما ينتج عنه أضرار وخيمة .





وطالب المواطن حازم رضا فتحي حسن الجهات المسؤولة بسرعة التدخل من أجل إيقاف تنفيذ هذا المشروع وإنقاذ صحة المواطنين خصوصا في ظل انتشار مرض وبائي وهو فيروس كورونا الذي يتسبب في ذعر حقيقة لكافة دول العالم .





من جهة أخرى بدأ أهالي قرية سنباط في تجميع عدد من التوكيلات الخاصة باعتراضهم على إقامة هذا المصنع لتقديمها إلي كافة الجهات السيادية المسؤولة مناشدين الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ اجراءات رادعة ضد المستثمرين المتمسكين بإقامة مصنع تدوير المخلفات دون مراعاة صحة المواطنين .