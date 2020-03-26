AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بؤرة للأوبئة.. مصنع القمامة يضرب قرية سنباط بالغربية والأهالي يستغيثون

الخميس 26/مارس/2020 - 09:34 ص
مصنع تدوير قمامة
مصنع تدوير قمامة -ارشيفية
Advertisements
صدى البلد
سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية "سنباط"، مركز زفتي بمحافظة الغربية بسبب إقامة مصنع تدوير القمامة بعد موافقة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي دون اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإقامة هذا المصنع مع أحد المستثمرين .

وعلى الرغم من ضرورة وجود شروط ومعايير  لتدشين مصنع "تدوير القمامة"، إلا أن المحافظة لم تراع تلك المعايير مع عدم مراعاة صحة المواطنين وحياتهم .

وبدأ أهالي قرية سنباط في الاعتراض على إنشاء مصنع تدوير المخلفات وعدم مراعاة صحة المواطنين خصوصا في ظل قرب المصنع المزمع إنشاؤه من مساكن الأهالي بمسافة لا تتعدى كيلو متر .

وأكد المواطن حازم فتحي حسن أحد أهالي قرية سنباط " أن إقامة هذا المصنع سيقضي على الأراضي الزراعية المجاورة بالإضافة إلي تعرض أهالي القرية إلي أمراض وبائية كثيرة.

وأكد ان إقامة مصنع تدوير المخلفات سيكون من طريق يمر وسط  عشرة قري أخري مما ينتج عنه أضرار وخيمة .

وطالب المواطن حازم رضا فتحي حسن الجهات المسؤولة بسرعة التدخل من أجل إيقاف تنفيذ هذا المشروع وإنقاذ صحة المواطنين خصوصا في ظل انتشار مرض وبائي وهو فيروس كورونا الذي يتسبب في ذعر حقيقة لكافة دول العالم .

من جهة أخرى بدأ أهالي قرية سنباط في تجميع عدد من التوكيلات الخاصة باعتراضهم على إقامة هذا المصنع لتقديمها إلي كافة الجهات السيادية المسؤولة مناشدين الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ اجراءات رادعة ضد  المستثمرين المتمسكين بإقامة مصنع تدوير المخلفات دون مراعاة صحة المواطنين .

Advertisements

ترشيحاتنا

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث الدائري الإقليمي في الجيزة

الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

اهم الاخبار.. مصرع 16 وإصابة 15 آخرين في حادث كمين حظر التجول بالجيزة.. إعلان الطوارئ في 3 ولايات أمريكية بسبب كورونا.. والصين تعلن وفيات جديدة

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل