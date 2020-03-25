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أخبار البلد

بمنطقة الهرم.. شاب يعزف من شرفته ويتفاعل مع جيرانه | شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لـ شاب يعزف من شرفة منزله ويستمع له العديد من المواطنين ويتفاعلون معه.

وعلق على الفيديو قائلاً: "#من_ساعات
شارع حسن محمد بمنطقة الهرم الجيزة
الشاب اللي كان بيعزف في معرض الكتاب❤️ ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 

جميل - يا بختهم - يعنى ايطاليا احسن منا😅


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 113 حالة.



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