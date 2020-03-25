بمنطقة الهرم.. شاب يعزف من شرفته ويتفاعل مع جيرانه | شاهد





وعلق على الفيديو قائلاً: "#من_ساعات

شارع حسن محمد بمنطقة الهرم الجيزة

الشاب اللي كان بيعزف في معرض الكتاب❤️ ".





وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





جميل - يا بختهم - يعنى ايطاليا احسن منا😅









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 113 حالة.













نشر أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لـ شاب يعزف من شرفة منزله ويستمع له العديد من المواطنين ويتفاعلون معه.