بمنطقة الهرم.. شاب يعزف من شرفته ويتفاعل مع جيرانه | شاهد

نشر أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لـ شاب يعزف من شرفة منزله ويستمع له العديد من المواطنين ويتفاعلون معه.
وعلق على الفيديو قائلاً: "#من_ساعات
شارع حسن محمد بمنطقة الهرم الجيزة
الشاب اللي كان بيعزف في معرض الكتاب❤️ ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
جميل - يا بختهم - يعنى ايطاليا احسن منا😅
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 113 حالة.