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حوادث

شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان
خلت شوارع محافظة كفر الشيخ تماما من المواطنين والتزموا بالمكوث في منازلهم عقب فرض حظر التجوال الذي بدأ الساعة 7 مساء.


وحرص المواطنون في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة فيما يخص حظر التجوال في الشوارع، حرصًا منهم على عدم مخالفة القانون، والمكوث بمنازلهم خلال فترة الحظر، وتنفيذ التعليمات والنصائح الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى، ومحاربة الفيروس اللعين، وتجاوز هذه الأزمة على خير.


نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، مساء اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، في ضوء مجابهة فيروس كورنا المستجد و الحد من انتشاره.


ووجه مدير أمن كفر الشيخ، تعليماته المشددة، للضباط، والقائمين على تنفيذ قرار حظر التجوال، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة والتنفيذ الفعال لقرار الحظر، إضافة إلى استمرار تفعيل العمل الميداني، وتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور
شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور
شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور
شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور
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