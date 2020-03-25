شوارع كفر الشيخ خالية عقب فرض حظر التجوال .. صور

خلت شوارع محافظة كفر الشيخ تماما من المواطنين والتزموا بالمكوث في منازلهم عقب فرض حظر التجوال الذي بدأ الساعة 7 مساء.









وحرص المواطنون في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة فيما يخص حظر التجوال في الشوارع، حرصًا منهم على عدم مخالفة القانون، والمكوث بمنازلهم خلال فترة الحظر، وتنفيذ التعليمات والنصائح الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى، ومحاربة الفيروس اللعين، وتجاوز هذه الأزمة على خير.









نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، مساء اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، في ضوء مجابهة فيروس كورنا المستجد و الحد من انتشاره.







