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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميََا.. مانشستر سيتي يعلن تقدمه باستئناف على قرار رابطة البريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ياسمين تيسير

أعلن نادي مانشستر سيتي  تقدمه باستئناف على قرار رابطة البريميرليج، ويؤكد براءته التامة من التهم.

وكانت  رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج اعلنت، إدانة مانشستر سيتي بشأن المخالفات المالية المتعلقة بالفترة من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018.

وأكدت اللجنة أن هناك مخالفات مالية منسوبة إلى مانشستر سيتي خلال المواسم التسعة.

وبحسب بيان رسمي نشرته رابطة البريميرليج، توصلت اللجنة المستقلة إلى أن مانشستر سيتي أبرم عددًا من الترتيبات والعقود التجارية التي لم تعكس، وفقًا للقرار حقيقة الاتفاقات بين الأطراف، ما أثر على البيانات المالية التي قدمها النادي.

رابطه البريميرليج مانشستر سيتي الدوري

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