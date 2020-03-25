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حوادث

حادث بشع في الجيزة.. تريلا تدهس سيارات متوقفة في حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

شهدت محافظة الجيزة حادث مروري بشع، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الأقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الأقليمي بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال، حيث انتقل الي موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والانقاذ البري والاسعاف.

وجاري فحص البلاغ وتحديد اعداد المصابين والوفيات.
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