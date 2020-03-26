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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

الخميس 26/مارس/2020 - 07:37 ص
الحليب بالكركم
الحليب بالكركم
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هاجر هانئ
مشروب الحليب بالكركم من المشروبات الصحية التى لا يعرف كثيرون مدى قيمته وفوائده الصحية التي تعود على الجسم وتساهم فى علاج بعض الأمراض أيضا.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من الحليب بالكركم يوميا و تتمثل فى:

- مسكن ومضاد للالتهابات
- يوقف نزيف الدم
- يعالج السعال والزكام
- يعالج الروماتيزم والورم في المفاصل ويخفف الألم
- يساعد في إشراق البشرة
- يحافظ على نعومة الوجه 
- يقى من الإصابة بـ السرطان وبالأخص الرئة والبروستات بسبب خواصه المضادة للالتهابات
- يعالج مشاكل جهاز التنفس
- يقوي العظام ويزودها بالكالسيوم الكافي
- ينقي الدم ويساعد في تحسين الدورة الدموية
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