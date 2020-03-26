AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعقيم أهرامات الجيزة ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 04:56 ص
تعقيم أهرامات الجيزة
تعقيم أهرامات الجيزة
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات تظهر تنفيذ حملة موسعة لتعقيم منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

قرار التعقيم كان ضمن حزمة من الإجراءات أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس على رأسها فرض حظر للتجول من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا. 

وقال أشرف محيي الدين، رئيس الموقع الأثري لهضبة الجيزة، إن عملية تعقيم الأهرامات نفسها قد تختلف مستقبلًا عن مثيلاتها بالمناطق السكنية أو التجارية.

وأضاف "هناك طريقة خاصة لتعقيم المناطق الأثرية باستخدام مواد خاصة؛ وتتم بواسطة طاقم متخصص، لكن منطقة الأهرامات بدأنا بتعقيم أسطح الهضبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعضاء أولمبياد أفريقيا يحققون حلم الطفولة بزيارة الأهرامات.. صور

مصر تعقم المدارس والجامعات من فيروس كورونا.. صور

تعقيم بلدنا.. مبادرة شبابية لتطهير المباني في دمياط .. شاهد

للوقاية من كورونا.. الجيزة تطلق حملات لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والمنشآت الخدمية

قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو

تعليم القاهرة: أجهزة لقياس درجات حرارة المترددين على المديرية ومواد مطهرة لتعقيم أيادي العاملين

ترشيحاتنا

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

أول رد.. محامية «قتيل الفيلا» تكشف علاقة ابنها بـ نانسي عجرم

بالأسماء.. 4 ضحايا من قرية واحدة بالعياط في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

ترامب يمتدح الديمقراطيين لأول مرة.. ويعلن قرارا تاريخيا بشأن كورونا

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 25 في حادث دهس تريلا لسيارات بكمين حظر بالجيزة

AdvertisementS

بعد تسجيل 130 ألفا بياناتهم.. القوى العاملة تكشف مكان صرف منحة الـ 500 جنيه

مرتكب مجزرة مسجدي كرايستشيرش يغير موقفه ويقر بالذنب

حجز رئيس مدينة القصير فى كمين ومنعه من المرور خلال حظر التجوال..تفاصيل

أول ضحايا حظر التجول.. مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج

ماكرون يعلن عملية عسكرية للجيش الفرنسي لمواجهة كورونا

كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

ارتفاع أعداد الضحايا لـ 25 في حادث دهس تريلا لسيارات بكمين حظر بالجيزة

ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة

بعد مد تعليق الدراسة.. التعليم تعلن قرارات مصيرية جديدة للطلاب خلال ساعات

ترامب يمتدح الديمقراطيين لأول مرة.. ويعلن قرارا تاريخيا بشأن كورونا

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد