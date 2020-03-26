تعقيم أهرامات الجيزة ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات تظهر تنفيذ حملة موسعة لتعقيم منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.





قرار التعقيم كان ضمن حزمة من الإجراءات أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس على رأسها فرض حظر للتجول من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا.





وقال أشرف محيي الدين، رئيس الموقع الأثري لهضبة الجيزة، إن عملية تعقيم الأهرامات نفسها قد تختلف مستقبلًا عن مثيلاتها بالمناطق السكنية أو التجارية.





وأضاف "هناك طريقة خاصة لتعقيم المناطق الأثرية باستخدام مواد خاصة؛ وتتم بواسطة طاقم متخصص، لكن منطقة الأهرامات بدأنا بتعقيم أسطح الهضبة".



