كشف حساب بني سويف بعد 17 جولة بالقسم الثانى

خاض فريق بني سويف 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 35 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة ،فاز ب10 جولات ،وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 23 هدف ،وتلقي 7 أهداف .









وتستعرض "صدى البلد "هدافي فريق بني سويف بعد خوض 17 جولة :





كريم أشرف 6 أهداف

محمود عبدالعاطي 4 أهداف

معتز محروس هدفين

محمود بكرى هدفين

محمود مكى هدفين

مصطفي صلاح هدفين

علي وزه هدف

حسام البدرى هدف

رضا عبدالعال هدف

حسام عيسي هدف

بلال سالم هدف





يحتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .



