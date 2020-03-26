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رياضة

مصطفى فهمي: الأهلي تقدم بشكوى ضد نجلي في الاتحاد الأفريقي بسبب سوء فهم

الخميس 26/مارس/2020 - 04:35 ص
الراحل عمرو مصطفي
الراحل عمرو مصطفي فهمي مراد
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حسن العمدة
كشف مصطفى مراد فهمي، عن كواليس تقدم نجله عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي، بـ شكوى ضد رئيس الاتحاد، الراحل ضد أحمد أحمد، واتهامه بالفساد.


وقال "فهمي"، عبر قناة "أون تايم"، إن نجله ضحى بأشياء كثيرة من أجل واجبه والقيم التي تربى عليها، وإلى الآن يتم التحقيق فيما قدمه من أدلة بالكاف، مضيفا أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي تبحث الشكاوى التي تقدم بها عمرو حتى وقتنا هذا، فهو قدم أدلة ومستندات كثيرة وليس هو فقط بل هناك أكثر من شكوى قُدمت داخل الاتحاد الأفريقي نفسه ضد أحمد أحمد وكلها تبحث.


وأضاف أنه لابد أن يفخر جيل عمرو فهمي به، لأنه لم يسكت عن الفساد، متابعا "مندهش من موقف الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي؛ بسبب عدم اعتراضها على اللجنتين المالية والفنية رغم وصول العجز المالي في الميزانية الأخيرة إلى 20 مليون دولار".


وأكد أن أكثر من 20 جمعية عمومية نُظمت أثناء وجودي في الاتحاد الإفريقي دون مخالفة واحدة وأتحدى، ولقد منحتني اللجنة التنفيذية بالكاف العضوية الشرفية منذ 2012.


واختتم مصطفى مراد، تصريحاته، قائلا إن أول شكوى ضد عمرو فهمي كسكرتير للكاف كانت من الأهلي، بسبب سوء فهم من إدارة النادي.
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