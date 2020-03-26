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فن

ويزو تحتفل بابنها بأغنيتها الجديدة «سماعيل»

الخميس 26/مارس/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة "ويزو" أغنية جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، للاحتفال بابنها إسماعيل، وقدمت الأغنية أثناء استضافتها ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي


وكانت أبرز تعليقات متابعيها عبر صفحتها، "ابني اسمه إسماعيل وبجد حبيت الأغنية جداااا وهو كمان حبهاا😘♥️♥️"، "انا ضحكت ضحك انتى سكررر ماشاء الله 😂♥️"، "حبيبتي ربنا يخليهولك ويباركلك فيه الأغنية حلوة جدا".


وشاركت الفنانة ويزو في عروض "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم الفرقة "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر".


كما شاركت أيضًا فى فيلم "جيران السعد" بطولة الفنان سامح حسين وميرنا المهندس.
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