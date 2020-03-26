أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد

كشفت إحدى الأمهات البريطانية عن إصابة ابنها البالغ 5 سنوات بفيروس كورونا التاجي، بعد نقله إلى المستشفى؛ إثر ارتفاع درجة حرارته إلى 42 درجة مئوية وإصابته بالهلوسة والقيء.





وحذرت الأم «لورين فولبروك» 30 سنة من مقاطعة ورسيسترشاير، الآباء من أنه على الرغم من الحديث عن "قوة مناعتهم'' يمكن أن يصاب الأطفال الصغار بفيروس كورونا (Covid-19) حتى إذا كانوا بصحة جيدة، فطفلها لم يكن يعاني من أي شيء.





وتم نقل الفتى إلى المستشفى، تحكي الأم أنها شاهدت طفلها راقدًا عاجزًا في سريره داخل المستشفى، ويسألها "هل سأموت يا أمي؟".









وحذرت الأم لطفلين في منشور عبر حسابها في فيسبوك حصل على 51 ألف مشاركة، وكتبت "فيروس كورونا ليس مزحة".





وأضافت "عليكم التوقف عن تجاهله ووضعه مثلما يضع البعض التراب تحت السجادة، إنكم تعرضون حياتكم للخطر ليس فقط أنتم بل جميع من حولكم لأنكم أردتم الخروج إلى مطعم أو مقهى".

وتابعت "لقد اضطررت إلى مشاهدة ابني البالغ 5 سنوات وهو طفل يمتلك كل الطاقة في العالم إلى طفل لا يقوى على الحركة، لا يتناول الطعام أو الشراب بالكاد أو التبول"، وفقًا لصحيفة "مترو".





لم تنخفض درجة حرارته إلى ما دون الأربعين، وفي أعلى مستوياتها كانت 42.3 مما تسبب في القيء، وعن ذلك تقول الأم "شاهدته يصيبه بالهلوسة والبكاء من صداعه، وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف ليتم وضعه في حجرات معزولة ومسحه بحثًا عن الفيروس وتأكيده".



