شاهد.. الشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي

بالتزامن مع تسجيل الهند 482 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد طبقت السلطات الهندية قرار حظر التجول، وقامت الشرطة بكل ما يلزم لمنع المخالفين.

"العبد يطرق بالعصا.. والحر تكفيه المهانة".. في الوقت الذي تفرض فيه الدول الغرامات والحبس على مخالفي حظر التجوال، تستخدم الشرطة الهندية العصا لردع المخالفين.

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شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع





تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي في الشوارع، بعد فرضه لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وظهر في الفيديو شاب يركب دراجة نارية ويتجول عندما لمحه شرطي فأمسك بالعصا وبدأ بضربه حتى سقط من فوق الدراجة على الأرض.

كانت الحكومة الهندية أمرت المواطنين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بالبقاء داخل المنازل وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأبقت السلطات فقط على متاجر السلع والخدمات.