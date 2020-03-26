بدء تنفيذ حظر تنقل المواطنين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم، الخميس، بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر التنقل الذي يبدأ في الـ7 مساء حتى 6 صباحا ولمدة 15 يوما، والاتصال الهاتفي أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير، كما تناولت باهتمام عدد من أخبار الشأن المحلي.





ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدأت أمس نشر قواتها بمختلف المحافظات تنفذا لقرار رئيس الوزراء بحظر التنقل الذي يبدأ 7 مساء حتى 6 صباحا ولمدة 15 يوما.





وأضافت الصحيفة أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه كافة قطاعات الوزارة بتنفيذ قرار حظر التنقل بكل حزم مع رفع حالة التأهل القصوى والتشديد على القيادات الأمنية بالإشراف الميداني للاطمئنان على انتظام الخدمات.





وأوضحت مصادر في الوزارة أنه مع بدء تنفيذ قرار الحظر ألغت وزارة الداخلية إجازات الضباط والأمناء والأفراد ورفعت الاستعدادات للحالة القصوى للتعامل مع أي ظرف طارئ لضمان سلامة المواطنين.





وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.





ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب، خلال الاتصال عن تقديره لدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في جنوب السودان وذلك في إطار الدور المصري الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري، مثمنا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.





وأضافت "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بالتوافق الذي تم مؤخرا بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام، مؤكدا أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.







وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.





أما صحيفة "الأهرام" فذكرت تحت عنوان "إجراءات حاسمة لتطبيق الحظر وتوفير السلع الغذائية والأدوية، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مع أول يوم لتطبيق الحظر الجزئي لتحرك المواطنين لمجابهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس عددا من الاتصالات الهاتفية بالمحافظين للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والادوية المختلفة للمواطنين ووجود مخزون احتياطى كاف فى هذه الفترة.





وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء كلف بالتنسق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها أمس الاول وغيرها من القرارات بحسم مع تطبيق العقوبة على المخالفين.





وأضافت "الأهرام" أنه، خلال اجتماع مع وزيري الإسكان والنقل ورئيس الهئية الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين العاملين في المشروعات الإنشائية المختلفة، مشددا على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم.





وفي الوقت ذاته اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انه تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الحالات الى 442 إصابة ووفاة حالة جديدة بالاضافة الى شفاء 93 حالة اخرى وتحول 113 حالة الى سلبية، وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته الوزيرة واسامة هيكل وزير الدولة للاعلام بديوان عام وزارة الصحة أمس.





وأضافت زايد أن مصدر الإصابات جاء من الخارج وأن أغلبها من المخالطين للحالات الايجابية المكتشفة وأن عملية الترصد والتقصي تتم بصورة كبيرة لرصد جميع الحالات المكتشفة، لافتة إلى أننا فى المرحلة الثانية من انتشار الفيروس وان معدل الاصابات ليس مقلقا حت الان منوهة ان الونصول الى الرقم 1000 ليس مقلقا فى حد ذاته وإنما يستحب الوصول اليه على المدى الطويل حتى لا يتم إرهاق المستشفيات والانظمة الصحية والطبية بالاضافة الى توحيد الجهود والابحاث لاكتشاف دواء جديد لعلاج المصابين بالفيروس.





ومن جانبه، قال هيكل إن الأرقام التي يتم إعلانها من قبل وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية وهي نفسها المتواجدة لدى منظمة الصحة العالمية التي تتابع الموقف لحظة بلحظة وقد أشادت النظمة بالإجراءات التي نفذتها الدولة المصرية.





وتحت عنوان "3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تم منذ بداية مارس الحالي إتاحة مبالغ نقدية عاجلة بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".. مشيرا إلى أنه بصدور التكليف الرئاسي بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لذلك نعمل على تلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وصرف مكافات للعاملين بهذا القطاع.





وأشار الوزير إلى انه في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية تمت في إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن لصرف التعويضات الأزمة للأهالي المضارين من موجه الطقس السئ الأخيرة و25 مليونا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.





وأوضح الوزير انه منذ بداية شهر مارس حتى الآن تمت إتاحات بمبلغ 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية بخلاف مليار جنيه ستتم إتاحته في الأسبوع الأخير من هذا الشهر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.





وتحت عنوان "التعليم: تقديم أبحاث سنوات النقل حتى 15 مايو"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن تقديم أبحاث مشروعات التخرج الخاصة بسنوات النقل مستمر حتى 15 مايو المقبل وان الوزارة لم تضع تفاصيلها حتى الان، مطالبا الطلبة واولياء الامور بعدم القلق او التسرع.





وأشار إلى أنه يجب على الطالب التركيز في استكمال المنهج والمقرر الدراسي لحين إعلان التفاصيل، موضحا أن هناك فرصة حقيقة للطلاب يستطيعون خلالها ان يكتبوا بحثا ويعدوه بشكل جيد بعد انتهاء المنهج الدراسى ومن خلال المقررات الدراسية.





وذكرت "الأهرام" أن أولياء الأمور كانوا قد طالبوا بسرعة إعلان تفاصيل عمل مشروع البحث بعد إعلان المدرسين والسناتر التعليمية توفير الابحاث والمادة من 150 الى 200 جنيه ليصل المبلغ لنحو الف جنيه لكل المواد.





وأشارت الوزارة إلى استمرارها في خطة التعليم عن بعد والامتحانات الاليكترونية بعد قرار تعليق الدراسة للمرة الثانية ودعم الطلاب للتعلم من منازلهم حتى انتهاء شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني وإعلان تفاصيل البحث والاستقرار على القرارات النهائية للامتحانات وضوابطها خاصة طلاب الشهادات العامة.





وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الطقس يشهد اليوم موجة حارة وتسجل درجات الحرارة 27 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية و26 درجة على شمال الصعيد و32 درجة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار.





ونقلت الصحيفة عن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية قوله إن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مصحوبا بنشاط الرياح على اغلب المناطق لن تصل إلى مرحلة العواصف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من غد قبل ان تشهد ارتفاعا جديدا خلال الأيام القادمة.





وتحت عنوان "وزيرة الهجرة: رحلتان جويتان اليوم لإعادة المصريين العالقين من لندن"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم قالت خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وزير الطيران المدني محمد منار أكد لها أنه تم التنسيق مع السلطات البريطانية لتسيير رحلتين جويتين اليوم الخميس من لندن إلى القاهرة وتحديدا من مطار "جاتويك" لإعادة المصريين العالقين في بريطانيا على متن الطائرتين مطالبة المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى وطنهم بضرورة الإسراع فى التسجيل عبر موقع www.flyaircairo.com.





وطالبت وزيرة الهجرة المصرين العالقين في انجلترا والراغبين فى العودة الى وطنهم بضرورة الإسراع في التسجيل وحجز مقاعد على الرحلات المذكورة عبر الموقع.