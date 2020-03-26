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فن

فوبيا كورونا .. نيشان يرتدي قناعًا زجاجيًا في كواليس برنامجه

الخميس 26/مارس/2020 - 09:12 ص
الاعلامي اللبناني
الاعلامي اللبناني نيشان
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شروق ابراهيم
فاجأ الاعلامي اللبناني نيشان متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر فيديو له وهو يتبع الاجراءات الاحترازية من اجل تفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال كواليس برنامجه " انا هيك". 

ويبدو ان الخوف سيطر على نيشان لدرجة انه ارتدى قناعا زجاجيا ولم يلجأ للكمامة الطبية اضافة لذلك ظهوره في الفيديو وهو يخضع لعملية تعقيم في الاستديو. 

وعلق نيشان على الفيديو قائلا :" عمليّة تعقيمي قُبَيْل حلقة #انا_هيك". 

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد،وبحسب "لبنان ديبايت"، سجلت وزارة الصحة في لبنان حالة الوفاة السادسة بفيروس كورونا.

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