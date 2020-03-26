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أخبار البلد

الاتحاد للشحن تدعم أسطولها الجوي بطائرات بوينج 787

الخميس 26/مارس/2020 - 09:20 ص
طيران الاتحاد للشحن
طيران الاتحاد للشحن الجوي
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نورهان خفاجي
أعلنت طيران الاتحاد للشحن الجوي، عن إطلاق رحلات إضافية باستخدام طائرات بوينغ 787-10 خالية من الركاب وذلك لتكملة وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها الحالي المكون من طائرات بوينغ 777F ولتشغيل 34 رحلة أسبوعية تخدم 10 أسواق عالمية.

وتوفر كل طائرة سعة 12 منصة و4 حاويات لنقل ما يصل إلى 45 طنًا من الحمولة، وسيخدم الأسطول المصغّر كلًا من الهند، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا وكوريا الجنوبية ووجهات أخرى لا تزال مفتوحة أمام رحلات الشحن، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى الرياض، لندن، هونغ كونغ وشنغهاي.

وتضمن الاتحاد للشحن الجوي بإضافة طائرات بوينغ 787 إلى أسطولها الحالي، استمرار عميات استيراد المواد الحيوية إلى دولة الإمارات، ومنها الفاكهة، الخضار، اللحوم، الإمدادات الطبية، البريد وبضائع التجارة الالكترونية.

قال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لعمليات الشحن والخدمات اللوجيستية في مجموعة الاتحاد للطيران، إن الاتحاد للطيران تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والاتحادية لضمان تلبية احتياجات الدولة والمواطنين والمقيمين فيها من سلع أساسية، مع استمرارنا بلعب دورنا في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب." 

وأضاف أنه في ظل الأوضاع الراهنة، من الضروري بقاء خطوط الشحن العالمية الرئيسة مفتوحة، ومع إضافة هذه القدرة الاستيعابية المكملة سنتمكن من خدمة هذه الأسواق المقيّدة والتي تواجه تراجع عمليات الشحن، مع توفيرنا خط شحن استراتيجي ودعم استمرار نظام التجارة العالمية.

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